Warszawa. Nowa szkoła w Wilanowie będzie dostępna od września

- To będzie piękny i najnowocześniejszy obiekt oświatowy w tej dzielnicy. Wilanów Zachodni bardzo go potrzebuje – powiedziała podczas odwiedzin wiceprezydent Renata Kaznowska.

Ponadto na zabudowania szkolne składa się imponująca hala sportowa z 4 przebieralniami z zapleczami (każda na ok. 30 osób), 2 salami do ćwiczeń z możliwością podziału na 4 (łącznie ok. 400m2) oraz salą gimnastyczną o wymiarach boiska (ok. 20x40 m). Hala ma też ok. 200 miejsc dla widowni. Na dachu znajduje się boisko ze sztuczną nawierzchnią.