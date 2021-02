Warszawa. Nowa trasa tramwajowa na Kasprzaka. Zgłosiło się siedem firm

Miasto otworzyło oferty w przetargu na budowę nowej trasy tramwajowej na ul. Kasprzaka. Chętnych do przeprowadzenia prac jest siedem firm. Podróż do dwóch nowych stacji metra - Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ – nie przekroczy 15 minut.

Jak podkreśla stołeczny ratusz, inwestycja zapewni mieszkańcom stolicy szybki transport z osiedli położonych na Woli do centrum.

- Budowa tramwaju na Kasprzaka to tylko część programu inwestycji w ekologiczny transport publiczny dla Warszawy. W tym roku stolica otrzyma pierwsze ze 123 zamówionych nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. Do 2023 roku powstanie też połączenie tramwajowe do Wilanowa, na Stegny i Sielce. A już w połowie tego roku po nowych torach dojadą tramwaje na Winnicę na Białołęce. Oprócz tego, Tramwaje Warszawskie zbudują też najnowocześniejszą, inteligentną zajezdnię w Polsce i przygotowują kolejne projekty, które pozwolą zbudować kilkanaście kilometrów kolejnych tras tramwajowych – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Tramwaj na ulicy Kasprzaka pozwoli kilku tysiącom mieszkańców Woli na szybki dojazd do stacji metra przy rondzie Daszyńskiego i do centrum Warszawy. Nowe i zmodernizowane tory będą miały długość ok. 3,5 km. Zostaną obsadzone zielenią.

Do przetargu zgłosiło się siedem firm. Sześć z nich złożyło oferty zbliżone do zaplanowanego budżetu, który wynosi nieco ponad 240 mln złotych brutto. Oferty zostaną teraz zweryfikowane i sprawdzone. Potencjalni wykonawcy na koniec przystąpią do aukcji elektronicznej, co pozwoli na obniżenie zaproponowanych cen.

Prace w terenie ruszą po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą.

Warszawa. Jaka będzie nowa trasa?

- Na liczącym 2,3 km odcinku między Wolską a Skierniewicką tramwajarze zbudują nowe tory. Istniejące - o długości ok. 1,2 km – na Wolskiej i Kasprzaka zostaną zmodernizowane. Pasażerowie skorzystają też z sześciu nowych przystanków: przy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy ul. Ordona. Trasa tramwajowa będzie biegła wzdłuż szybko rozbudowujących się osiedli na Odolanach – czytamy w komunikacie urzędu miasta.

Wykonawca, po podpisaniu umowy, na realizację zadania będzie miał 20 miesięcy. Nie będą do tego czasu wliczane trzymiesięczne okresy zimowe od połowy grudnia do połowy marca. Natomiast jeśli pogoda pozwoli, wykonawca będzie mógł pracować także w tym okresie. Budowa nowej trasy tramwajowej ma zakończyć się w 2023 r.

