Warszawa. Nowe informacje ws. porzuconego noworodka. Relacja bezdomnych

Noworodek znaleziony w Warszawie na szczęście czuje się coraz lepiej. W sprawie pojawia się coraz więcej informacji. Jeden z bezdomnych mówi, co się działo na działkach, gdzie urodziło się dziecko.

Dziecko znaleziono ok. godz. 11.30. Leżało nagie zawinięte w reklamówkę. Mężczyzna, który wezwał pomoc do noworodka, to bezdomny. Ma on być partnerem 36-letniej kobiety, która urodziła dziewczynkę.