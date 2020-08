Warszawa. Nowe kierunki działań w kulturze. Jest zarządzenie

- Wierzymy, że kultura ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta, dla nas wszystkich. Inspiruje, tworzy kapitał społeczny, lokalną wspólnotę, pomaga rozwijać przyjazne miasto i zmniejszać różnice społeczne. Zadbaliśmy o to, by w proces powstawania dokumentu zaangażowane zostały różne środowiska. Podczas otwartych spotkań, warsztatów czy konsultacji głos zabrali także mieszkańcy, którzy zaprezentowali swoje pomysły na kulturę w Warszawie. Wnioski końcowe zostały wypracowane wspólnie – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka i koordynatorka do spraw kultury i komunikacji społecznej. Przewodniczyła ona zespołowi, który opracował nową politykę kulturalną Warszawy.