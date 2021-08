Warszawa. Nowe odcinki metra. Jeszcze trochę cierpliwości

Jak będą wyglądać nowe przystanki i podziemne przestrzenie na Bemowie? Możliwe, że już we wrześniu każdy ciekawy mieszkaniec stolicy będzie mógł wyrobić sobie zdanie na ten temat podczas zorganizowanego zwiedzania budowy nowego odcinka metra. Jeśli pozwoli na to napięty harmonogram prac, zależny od pogody, będzie mogło się to wydarzyć w pierwszej połowie września.