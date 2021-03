Warszawa. Nowe patronki pasaży w centrum. Jest decyzja miasta

8 marca informowaliśmy, że prezydent stolicy w czasie konferencji prasowej przekazał, że zwrócił się do Rady Warszawy z uchwałą, która umożliwi nazwanie pasaży w centrum miasta nazwiskami znanych kobiet . W czwartek wieczorem Urząd Miasta powiadomił, że władze miasta podjęły decyzję w tej sprawie.

Warszawa ma nowe patronki. Będą nimi artystki i działaczki

- Dziękuję radzie za wsparcie tej inicjatywy. Chciałem, by Warszawa doceniła i uhonorowała wybitne artystki i działaczki, tak zasłużone dla historii i kultury naszego kraju. I przybliżyła dokonania tych kobiet naszym mieszkańcom. To ważny gest - dotychczas nazwiska kobiet stanowiły niewielki odsetek nazw, ale już to wspólnie zmieniamy – powiedział Rafał Trzaskowski.