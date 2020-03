Warszawa. Nowe pociągi SKM przyjadą z Nowego Sącza. Newag wygrał przetarg

668 mln zł - tyle zainkasuje nowosądecki Newag za dostarczenie i obsługę 21 pociągów SKM. Zwycięzcę poznaliśmy ekspresowo. Jeszcze w połowie lutego SKM czekała na oferty.

Niecałe dwa tygodnie czekaliśmy na potwierdzenie, że oferta Newagu jest ważna. Do przetargu zgłosił się bowiem jeden kandydat. W czwartek przyjęcie oferty od nowosądeckiej firmy potwierdził prezes zarządu Szybkich Kolei Miejskich.

Warszawa. Będą nowe pociągi SKM

Oferta Newagu była atrakcyjna pod względem finansowym. SKM przeznaczyła na zakup pociągów blisko 780 mln zł . W kasie zostanie więc ponad 110 mln zł. Producent dostarczy pociągi, które będą objęte 4-letnim okresem gwarancyjnym. Ponadto zobligował się do 7-letniego utrzymania składów. W ramach którego będzie przeprowadzał przeglądy i przeszkoli pracowników SKM.

Spółka ma dostarczyć 21 pociągów. 15 z nich ma mieć od od 85 do 95 metrów. Reszta ma być krótsza i mieć od 70 do 77 metrów. Wszystkie składy będą klimatyzowane i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mają też być wyposażone w Wi-Fi, ładowarki USB oraz defibrylator AED.