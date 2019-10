Warszawa. Nowe połączenia lotnicze ze stolicy. Samoloty latają regularnie na trasie Warszawa-Bydgoszcz

Ruszyły regularne bezpośrednie loty z Bydgoszczy do Warszawy i z Warszawy do Bydgoszczy. Na trasie między tymi miastami latają samoloty PLL LOT.

- Powrót bezpośrednich połączeń do Warszawy to realizacja celu wpisanego w plan wieloletni lotniska - mówi Tomasz Moraczewski, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz. - Mamy obecnie dostęp do dwóch lotnisk hubowych, Ren-Men Frankfurt i teraz Warszawa, co umożliwia naszym pasażerom planowanie podróży do wielu europejskich miast z wylotem rano i powrotem wieczorem.