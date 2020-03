Warszawa. Nowe połączenie między Ochotą i Mokotowem. Woronicza wyremontowana

Kilka miesięcy przed czasem został udostępniony kierowcom fragment ul. Woronicza. O jego budowę od dawna zabiegali zwłaszcza pracownicy biurowców na Służewcu. Remontowany odcinek odciąży ul. Racławicką i połączy Mokotów z Ochotą. Inwestycja kosztowała blisko kosztowało 24,5 mln zł.

Prezydent zaznaczył, że to kolejna wyremontowana ulica na Służewcu. W ubiegłym roku przebudowana została ulica Marynarska, a we wtorek oddano do użytku nowy fragment Woronicza.