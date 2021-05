Warszawa. Nowe przepisy dla hulajnóg elektrycznych. 86 usunięto

Należy poruszać się po drogach dla rowerów i pasach rowerowych. Jeśli takiej infrastruktury nie ma, użytkownicy zobowiązani są do korzystania z jezdni lub chodnika. Z kolei parkowanie jest dozwolone wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. Jeżeli nie ma takiego miejsca, należy parkować jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, zachowując co najmniej 1,5 m przejścia.