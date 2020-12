Warszawa. Nowe psy trafią do stołecznej komendy. Zastąpią te, które zginęły w awarii ciepłowniczej

Warszawa. Trwa szkolenie owczarków niemieckich

Owczarek przy pracy. Nagranie czworonożnego pomocnika podbija Internet

- Pozytywna ocena pozwoli im otrzymać atest niezbędny do wykorzystywania psów do badań osmologicznych. Psy po otrzymaniu atestu trafią do budynku przy ulicy Jagiellońskiej i rozpoczną dwumiesięczną adaptację do nowego miejsca, po której rozpoczną służbę – dodaje policja.