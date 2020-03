Warszawa. Nowe trasy autobusów. Władze Woli: Nie uwzględniono naszych uwag

Metro na Woli coraz bliżej. W związku z tym Zarząd Transportu Miejskiego opublikował listę zmian w trasach autobusów. Władze Woli uważają, że pominięto większość uwag zgłaszanych przez mieszkańców Woli.

- Jesteśmy zadowoleni z tych spotkań. Były one bardzo merytoryczne i wydaje nam się, że uwzględniliśmy uwagi w niektórych kwestiach, które były przez nas zaproponowane - powiedział Wiesław Witek, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Co właściwie się zmieni? Autobusy linii 103, 154 i 197 wróciły już na swoje dawne trasy. Niedługo to samo zrobią autobusy linii 136, 171 i 190. Skróceniu ulegną trasy autobusów 102, który zniknie z Woli i 105, który nie będzie dojeżdżał już na Powiśle, a do Ronda Daszyńskiego. Trasy linii 714, 719, 729 zostaną wydłużone do stacji metra Księcia Janusza. autobusy: 112, 167, 517 i E-2 będą kursowały bez zmian.

Warszawa. Wola oskarża ZTM o złą wolę