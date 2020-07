Warszawa. Nowe zasady najmu lokali użytkowych

Dotychczasowy mechanizm jednokrotnego obniżenia czynszu (przez maksymalnie 3 miesiące w okresie 5 lat) z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych okazał się niewystarczający. Nie uwzględniał sytuacji nadzwyczajnych, jak pandemia koronawirusa. Przedsiębiorca, który korzystał z takiej obniżki czynszu „pozbawiał się” tej możliwości przez kolejne 5 lat. Teraz to się zmieni – poinformował stołeczny ratusz.

- Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, że istniejąca do tej pory możliwość obniżenia czynszu jest niewystarczająca w przypadku pojawienia się zagrożenia takiego jak koronawirus. Dlatego rozszerzamy pomoc dla przedsiębiorców - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Miasto będzie mogło obniżyć czynsz, gdy z powodu ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przez rząd dochody najemcy spadną lub będzie on musiał zamknąć lokal. Okres obniżki będzie przedłużony o 30 dni od dnia zniesienia ograniczeń, nakazów lub zakazów, jeśli kondycja finansowa najemcy nie wróci jeszcze do normy, a płatności wnoszone są za dany miesiąc z góry. W takich przypadkach najemca będzie mógł skorzystać z obniżki nawet, jeśli zrobił to już w okresie ostatnich 5 lat.