Warszawa. Nowi lokatorzy w warszawskim zoo. Te maluchy skradną wasze serca

Na Facebooku ogrodu zoologicznego ogłoszono konkurs na imię dla młodej jakówny. Można głosować do czwartku do końca dnia w komentarzach pod postem na ten temat. Imię powinno zaczynać się na literę "L". Spośród zaproponowanych przez internautów imion opiekunowie wybiorą cztery, a następnie spośród tej czwórki internauci wybiorą zwycięskie imię.

Jakówna - przedstawicielka zwierząt kopytnych - po narodzinach od razu wstała na nogi i samodzielnie piła mleko matki. Dzikie jaki można spotkać w górach Azji - na wysokościach od 4 do 6 tys. m n.p.m. Samice opiekują się swoimi dziećmi przez rok, ale pełną dorosłość potomstwo osiąga po 6-8 latach. - Tam, gdzie żyją jaki zimą temperatury mogą być bardzo niskie - nawet –50 st. C., dlatego o tej porze roku zwierzęta prezentują bujną sierść - wyjaśniła Anna Karczewska.

Warszawa. Zoo. Leniwiec jednym z najwolniejszych zwierząt na świecie

- Leniwce i leniuchowce to chyba jedne z najbardziej oryginalnych zwierząt na świecie i na pewno jedne z najwolniejszych, stąd ludzkie skojarzenie - leniwych. W okresie karmienia, przez cztery do sześciu tygodni, maluch będzie kurczowo trzymał się matki. Potem przez kolejne pięć do ośmiu miesięcy, nadal będzie noszony na brzuchu, ale powoli zacznie próbować innego pokarmu niż mleko matki. Samodzielność osiągnie po roku - wytłumaczyła rzeczniczka.