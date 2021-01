Warszawa. Nowy dyrektor Teatru Rampa zostanie wyłoniony w konkursie

Wśród wymagań stawianych kandydatom są m.in.: wykształcenie wyższe, minimum pięcioletnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury oraz minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Kandydaci, oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowania autorskiej koncepcji programowej, organizacyjnej i/lub restrukturyzacyjnej Teatru – poinformował stołeczny ratusz w komunikacie.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w zarządzeniu, które zostało już opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

Warszawa. Muzyczna scena na Targówku

Teatr Rampa - na Targówku, z siedzibą przy ul. Kołowej 20, powstał w 1975 r. pod nazwą „Teatr na Targówku” jako zalążek pierwszej sceny muzycznej stołecznej Pragi. W repertuarze przeważają widowiska muzyczne i musicale, teatr ma też bogatą ofertą spektaklową i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, grając musicale i spektakle familijne takie jak: „Oto Oliver Twist”, „Awantura o Basię”, „Pinokio” czy „Calineczka”. Rocznie na dwóch scenach jest granych ponad 300 spektakli dla ok. 80 tys. widzów.

Warszawa. Działania rewitalizacyjne

Ważną częścią działalności statutowej Teatru są działania rewitalizacyjne, prowadzone w zakresie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (ZPR) m.st. Warszawy do 2022 r. Jednym z takich projektów jest „Otwarta Rampa”, czyli projekt skierowany do mieszkańców Targówka Mieszkaniowego. Wspólnie z nimi na deskach teatru mogą powstawać projekty skierowane do społeczności sąsiedzkiej.