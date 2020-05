Warszawa. Nowy pomysł na opłaty za wywóz śmieci

Opłaty za wywóz śmieci będą w czwartek jednym z punktów zdalnych obrad Rady Warszawy. Cennik ma być powiązany ze zużyciem wody w poszczególnych gospodarstwach. Dla niektórych może oznaczać to znaczny wzrost opłat.

Nowy pomysł zakłada, że od 1 lipca mielibyśmy płacić 12,73 zł za metr sześcienny zużytej wody. Dotychczas był to ryczałt w wysokości 65 zł od mieszkania w bloku i 94 zł w domu jednorodzinnym, niezależnie od tego ile osób tam mieszka. Ta ostatnia podwyżka opłat została okrzyknięta niesprawiedliwą.

Okazuje się, że są kolejne pomysły. Średnie miesięczne zużycie wody w domach będzie się obliczać na podstawie stanu wodomierza za poprzedni rok. W blokach wyliczać to będą administracje na podstawie stanu zbiorczych wodomierzy, podzielonego na liczbę mieszkańców - informuje "Super Express".

Warszawa. Więcej zapłacą gospodarstwa wieloosobowe

Według danych statystycznych z 2019 r. przeciętny warszawiak zużywa 45 m.sz. wody rocznie. Oznacza to około 3,75 m.sz. miesięcznie. Zatem jedna osoba mieszkająca w bloku zapłaciłaby miesięcznie mniej niż dotychczas, bo ok. 48 zł. Ale już dla dwóch i więcej osób w mieszkaniu oznaczałoby to wzrost dotychczasowej opłaty, a więc kolejną podwyżkę. Według tych stawek 4-osobowa rodzina musiałaby płacić nawet 190 zł miesięcznie.

Miasto jest jednak nieugięte i odsyła z pretensjami do rządu. Rzecznik ratusza Karolina Gałecka podkreśliła, że władze miasta robią wszystko zgodnie z obowiązującą ustawą, przegłosowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. - Chcę podkreślić, że nie jest to wina prezydenta Trzaskowskiego. Mieliśmy całą masę wniosków ze strony społeczeństwa mówiących o tym, że naliczanie opłat na podstawie zużycia wody byłoby o wiele lepsze. Takie rozwiązanie jest bardziej sprawiedliwe. Wprowadzony dotychczasowy ryczałt niezależny od ilości lokatorów był przegłosowany przez radnych na szybko. Coś trzeba było wymyślić. Teraz mamy wszystko przemyślane i chcemy zrealizować prośby mieszkańców. Od początku jednak informowaliśmy, że przejście na takie rozwiązanie będzie niekorzystne dla gospodarstw wieloosobowych. Nie da się wypracować takiego rozwiązania by pasowało wszystkim. Trzeba pamiętać, że za zmianą byli nawet radni opozycji - wyjaśniła Gałecka.

Warszawa. Co zrobią radni PiS?

Radni PiS faktycznie byli za tym, by opłaty za wywóz śmieci były naliczane na podstawie zużycia wody. Podkreślają, że sam pomysł wydaje się słuszny, jest to jednak kolejny sposób na gigantyczną podwyżkę. - Pod przykrywką pandemii znów radni koalicji sięgają do kieszeni warszawiaków. Nie można przecież zrobić konsultacji społecznych. Sesje i komisje są zdalne. Tak nie powinno być! Będziemy składać wnioski o obniżkę stawki. Stanowczo mówimy "nie" takim podwyżkom - powiedział "Super Expressowi" wiceprzewodniczący Rady Warszawy Dariusz Figura.