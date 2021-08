Warszawa. Nowy przystanek kolejowy Warszawa Targówek. Lepsza komunikacja między pociągiem a metrem

– Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zwiększają dostępność Polaków do kolei. To nie tylko poprawa połączeń dalekobieżnych i regionalnych, ale również lepsza oferta w aglomeracjach. Nowy przystanek na pograniczu Pragi i Targówka pozwoli na szybki i sprawny dojazd do centrum Warszawy – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.