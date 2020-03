Warszawa. Nowy środek do dezynfekcji w komunikacji miejskiej

Elementy autobusów i wagonów, których najczęściej dotykają pasażerowie, będą czyszczone innym niż zazwyczaj środkiem dezynfekującym. Wszystko, aby zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem.



Odkażaniu będą podlegały szczególnie poręcze, uchwyty, przyciski do otwierania drzwi i automaty do sprzedaży biletów. Do dezynfekcji będą użyte preparaty specjalne, które skutecznie niszczą wirusy i grzyby.