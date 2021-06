Warszawa. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście w weekendy deptakiem. Autobusy zmienią trasy

Zamknięty odcinek ulic będzie oznakowany jako strefa zamieszkania i dopuszczony będzie na nim wyłącznie dojazd do posesji mieszkańców z identyfikatorami TK, dojazd do Pałacu Prezydenckiego, Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, do ul. Koziej oraz do zaopatrzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej. Wjazd zapewniony będzie także nowożeńcom, służbom ratunkowym i oczyszczania, a także rowerom.