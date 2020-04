Warszawa. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zamienią się w deptak dla pieszych

Taka organizacja ruchu na Trakcie Królewskim będzie obowiązywała prawie do końca października. W soboty, niedziele i niektóre święta na odcinku od ronda de Gaulle’a do ul. Miodowej powstanie deptak.

Warszawa. Ulice oznakowane jako strefa zamieszkania

Zamknięte odcinki ulic zostaną oznakowane jako strefa zamieszkania. Dopuszczony będzie na nich wyłącznie dojazd mieszkańców z identyfikatorami TK do posesji, Pałacu Prezydenckiego, do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, zaopatrzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej, do ul. Koziej oraz nowożeńców, służb ratunkowych i oczyszczania, a także rowerów – poinformował stołeczny ratusz.

- Wjazd uprawnionych pojazdów na zamknięte ulice będzie możliwy wyłącznie z ul. Świętokrzyskiej w Nowy Świat w kierunku ronda de Gaulle’a oraz z ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza na pozostały odcinek Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia. Na ul. Bednarskiej wprowadzany będzie ruch dwukierunkowy, by mieszkańcy mogli z niej wyjechać z pominięciem Krakowskiego Przedmieścia (w weekend na ul. Bednarską będą mogli wjechać tylko mieszkańcy i dojeżdżający do instytucji zlokalizowanych przy Krakowskim Przedmieściu; ulica będzie także wyłączona z parkowania). Pozostanie utrzymany przejazd ul. Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem – czytamy w komunikacie.

Ponadto, w weekendy na ulicach Wierzbowej (zatoka postojowa) i Moliera (rejon pl. Teatralnego) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką, informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.