Warszawa: nożownik w areszcie. Zaatakował, bo nie dostał papierosa

38-letni mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Powód? W nocy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie zaatakował nożem 21-letniego mężczyznę.

Okazało się, że mężczyzna jest kompletnie pijany - ma ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, by wytrzeźwieć.

Po przesłuchaniu świadków policjantom udało się ustalić, co było przyczyną ataku 38-latka. Okazało się, że domagał się on od młodszego mężczyzny, by ten poczęstował go papierosem. Gdy 21-latek odmówił, napastnik wyjął nóż i uderzył go nim w twarz.