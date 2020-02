Warszawa. Nożownik zaatakował ratownika medycznego. Okazał się antyterrorystą

Warszawa. W jednym z praskich szpitali doszło do ataku na ratownika medycznego, który pracuje również jako antyterrorysta. Mężczyzna obezwładnił bezdomnego nożownika.

O sprawie informuje RMF FM. Do zdarzenia doszło we wtorek około południa w szpitalu na warszawskiej Pradze. Do placówki trafił bezdomny 45-letni Piotr B., z kilkoma ranami ciętymi. Mężczyzna zaatakował nożem zajmującego się nim ratownika.