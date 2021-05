Warszawa. O klimacie, wodzie z kranu i gąbce. Rusza Piknik Naukowy

Piknik Naukowy to impreza, która ma na celu upowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych. Jednak jej formuła przewiduje przede wszystkim dobrą zabawę i fascynujące doświadczenia i eksperymenty naukowe. Niestety, pandemia krzyżuje plany organizatorów - dawnien co roku piknik był okazją do empirycznego kontaktu z nauką i jej tajemnicami. Znów musimy poprzestać na śledzeniu wydarzeń na eksranach.