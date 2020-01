Warszawa. O krok od tragedii na Żoliborzu. BMW skasowało przystanek [ZDJĘCIA]

Do tragicznego zdarzenia mogło dojść na warszawskim Żoliborzu. Kierowca BMW wjechał tam w przystanek tramwajowy. Niewiele brakowało, żeby doszło do tragedii.

Do groźnego wypadku w Warszawie doszło w piątek po godzinie 16. Kierowca wypożyczonego BMW wjechał w przystanek tramwajowy znajdujący się na skrzyżowaniu Broniewskiego i Włościańskiej.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, na miejscu mogło dojść do tragedii. Chwilę przed tym, jak BMW wjechało w przystanek, oczekujący na nim ludzie wsiedli do tramwaju. Gdyby nie to, skutki zderzenia mogłyby być tragiczne.