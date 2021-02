Warszawa. O krok od tragedii. Policjanci i żołnierz uratowali 2-latkę

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek 2 lutego kilka minut przed godz. 14.00. Jak informowaliśmy, kobieta wybrała się na spacer z dziećmi do Parku Szczęśliwickiego w Warszawie. W pewnym momencie dwuletnia dziewczynka wykorzystała nieuwagę kobiety i weszła na lód na jeziorku. Mieszkanka stolicy szybko zorientowała się, że straciła z pola widzenia jedno z dzieci i zaczęła krzyczeć.