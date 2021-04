Warszawa. Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zaplanowano demonstracje

- W związku z pandemią koronawirusa tegoroczne obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej ograniczone zostaną do wymiaru liturgicznego - powiedziała portalowi Anita Czerwińska, rzeczniczka PiS.

- Oczywiście podczas wszystkich tych uroczystości zachowywane będą przepisowe zasady sanitarne. Do kościołów będzie mogła wejść tylko określona liczba osób, wynikająca z obostrzeń epidemicznych. Będą też przestrzegane wszelkie inne zasady sanitarne, jak zachowanie dystansu społecznego czy zakrywanie ust i nosa maseczką - podkreśla Czerwińska.

Warszawa. Demonstracje w pobliżu pl. Piłsudskiego

Jak ustalił Onet, sześć z tych ośmiu demonstracji organizują osoby związane ze Strajkiem Przedsiębiorców, w ramach akcji pod hasłem "Narodowa blokada schodów Jarosława". Na profilu wydarzenia na Facebooku napisano m.in: "Jarek zabrałeś nam wolność, my zabierzemy ci rocznicę. Wszyscy razem 10.04 do Warszawy na słynne schody! Czas, aby to ludzie zaczęli odbierać rządzącym ich wolność. Zrobimy im lockdown na schody. Bądźmy razem przeciw rządzącym! Czas na działania, czas na ruch obywateli".