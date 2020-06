Warszawa. Obchody rocznicy wyborów w Domu Spotkań z Historią

4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory. Otworzyły drogę do zbudowania państwa demokratycznego, suwerennego, wyzwolonego z więzów centralnie planowanej gospodarki.

Stołeczny Dom Spotkań z Historią co roku przypomina uczestników i świadków tamtych wydarzeń.

Obchodom rocznicowym towarzyszyć będzie wystawa plenerowa „Niepokorne 1976-1989”, którą można będzie oglądać od 6 do 28 czerwca na skwerze im. Ks. Jana Twardowskiego, na rogu ul. Karowej i Krakowskiego Przedmieścia. - Bez kobiet nie byłoby opozycji. Były organizatorkami, redaktorkami, kolporterkami, łączniczkami, dbały o bezpieczeństwo ukrywających się, pracowały w podziemnych drukarniach i strajkowały. Gdyby nie one, dawny system by nie upadł – podkreślają Agnieszka Grzybek i Anna Czerwińska z Fundacji STER, kuratorki nowej wystawy plenerowej DSH.