Warszawa. Obrońcy parku przy Spartańskiej nie poddają się. Może minister zdrowia pomoże

Park służył pacjentom placówki, dla których była to szansa na rekonwalescencję i rehabilitację. Ale nie tylko pacjenci mają tam teraz wstęp. Po alejkach wśród starodrzewu lubili spacerować także mieszkańcy okolicy - to na zielonym Mokotowie mały wyjątek. W okolicach Spartańskiej jest kompleks działek, ale do większego dostępnego terenu spacerowego trzeba pofatygować się aż w stronę Arkadii i Królikarni.