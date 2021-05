Warszawa. Obrońcy z Obrońców Pokoju. Działkowa społeczność murem za panią Hanią

Ogromne zaangażowanie, dziesiątki rąk chętnych do pomocy, petycja do działkowych władz i prośby o cofnięcie decyzji o zabraniu ogrodu - takie są skutki drobnego incydentu W ROD im. Obrońców Pokoju na Górnym Mokotowie. Pani Hania ma do 31 maja opuścić swoją działeczkę. Tyle tylko, że ten kawałek ziemi towarzyszy jej od najwcześniejszych lat dzieciństwa.