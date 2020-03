Warszawa. Ochroniarze budynku natrafili na nietypowego gościa

Chwilę później wydarzyło się coś, czego prawdopodobnie nikt nie mógłby się spodziewać. Specjaliści z przytułku stwierdzili, że z pewnością nie jest to piesek. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się do lecznicy Lasów Miejskich i tu cała prawda wyszła na jaw. Okazało się, że jest to mały lisek. Dla WawaLove zastępca Dyrektora Lasów Miejskich, Andżelika Gackowska, opowiedziała nieco więcej o stanie zwierzaka, a także skierowała specjalny apel do mieszkańców stolicy.