Warszawa. Oczyszczalnia ścieków "Czajka" czeka na rozbiórkę rurociągu. Będzie działać do połowy listopada

Dodatkowy rurociąg, który pompuje ścieki do oczyszczalni "Czajka" będzie funkcjonować tylko do 15 listopada br. O tym, co stanie się później z nieczystościami w Warszawie mówili przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Warszawa. Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka" (East News, Fot: Jakub Kamiński)

- Do końca października ogłosimy przetarg na rozbiórkę rurociągu – powiedział w piątek rzecznik KZGW Sergiusz Kieruzel.

Wyjaśnił, że awaryjny bypass przestanie działać w połowie listopada, ponieważ to termin, w którym ma zostać usunięta awaria uszkodzonych kolektorów pod dnem Wisły.

Takie zobowiązanie złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. – Do tej pory ze strony MPWiK nie było sygnałów o możliwości przesunięcia tego terminu – zaznaczył Kieruzel.

Awaryjny rurociąg, ułożony na moście pontonowym na Wiśle, od 50 dni pompuje ścieki do oczyszczalni "Czajka". Z wyliczeń spółki wynika, że każdy dzień działania konstrukcji kosztuje Wody Polskie ok. 50 tys. zł.

Zaprojektowanie i budowa dwóch ponad kilometrowych rurociągów kosztowało ok. 35 mln zł. Przy inwestycji pracowało ok. 500 osób.

Rzecznik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Kieruzel dodał na piątkowej konferencji, że dla porównania, naprawa rurociągu na odcinku 100 m prowadzona przez MPWiK ma kosztować 30 mln zł.

Budowa bypassa została sfinansowały Wody Polskie. Szef rządu Mateusz Morawiecki zapowiedział, że spółka dostanie zwrot kosztów z rezerwy celowej w budżecie państwa.

Według informacji Wód Polskich, budowa tymczasowego rurociągu pozwoliła na przepompowanie niemal 8 mln metrów sześciennych ścieków do oczyszczalni "Czajka".

Dwa dni temu funkcjonariusze CBA weszli do wydziału zarządzania kryzysowego stołecznego ratusza i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Zabezpieczyli dokumentację dotyczącą awarii oczyszczalni ścieków „Czajka” na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

