Warszawa. Od jutra droższe śmieci. Oto dlaczego tak być musi

"Ponieważ ta sprawa dotyczy każdej warszawskiej rodziny i wywołuje zrozumiałe emocje, jesteśmy winni Państwu wyjaśnienie" - taki wpis opublikował wiceprezydent Michał Olszewski w mediach społecznościowych. Wytłumaczył, że koszty wywozu śmieci i ich przetwarzania nieustannie rosną. Wszystkie samorządy płacą coraz więcej: kiedyś było to około trzystu złotych za tonę odpadów, dziś to ponad tysiąc złotych. To nie tylko efekt warunków firm wywożących odpady, ale również skutek zmian w przepisach.