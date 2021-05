Warszawa. Działają miejskie punkty szczepień. Można dojechać komunikacją publiczną

Szczepienia na Stadionie Miejskim Legii Warszawa

Dojazd do stadionu Legii zapewni specjalna linia autobusowa 901, która będzie kursowała z Dworca Centralnego, przez centrum miasta, z dogodnymi przesiadkami z obu linii metra. Autobusy linii 901 będą kursowały w godzinach 7.30-18.40 co 15 minut; w niedzielę 16 maja - wyjątkowo do godziny 12.45.