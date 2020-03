Warszawa. Od poniedziałku komunikacja miejska będzie kurować jak w weekendy

Decyzja podyktowana jest niskim, 30-procentowym obłożeniem składów. "Zależy nam przede wszystkim na tym, by w pojazdach komunikacji miejskiej pasażerowie mogli zachować odpowiednio odstępy" - zaznacza prezydent.

Na podobnej zasadzie pracować będzie warszawskie metro. To znaczy według sobotniego rozkładu, z pomocą dodatkowych pociągów w godzinach szczytu.

Stołeczni urzędnicy dodają, że w godzinach szczytu, będą kursować dodatkowe autobusy. Są to linie: 2, 24, 26, 31, 122, 132, 138, 145, 150, 155, 162, 167, 182, 189, 190, 504, 507, 517, 520, 523, 527, 709, 710, 719, 723, 739. Dodatkowo wyjadą autobusy: 317, 326, 340, 345, 401, 402, 412, 414.

Warszawa. Metro dołuje, WKD zmienia rozkład

Warszawskie metro przekazało, że z metra korzysta średnio, ponad 4 razy mniej osób, niż przed informacją o pierwszym pacjencie chorym na koronawirusa w Polsce. W poniedziałek z metra skorzystały 124 tys. osób. We wtorek - 142 tysiące. Dwa tygodnie wcześniej były to 672 tysiące.

Również WKD wprowadza weekendowe rozkłady jazdy. Będą one obowiązywały od 21 do 25 marca. Kolejarze nie wykluczają wydłużenia tego okresu. W dużej mierze zależeć to będzie od decyzji w sprawie obowiązywania w Polsce stanu zagrożenie epidemicznego.

