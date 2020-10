Warszawa. Od poniedziałku na drogi wyjadą wszystkie pojazdy komunikacji

Poniedziałek, 19 października będzie pierwszym dniem powszednim obowiązywania nowych obostrzeń. Dlatego w poniedziałek do obsługi tras WTP skierowana będzie maksymalna liczba taboru autobusowego i tramwajowego, jakim dysponuje Warszawa. Będzie to 1560 autobusów, czyli więcej o ok. 40-50 autobusów w porannym szczycie niż zwykle. Na tory wyjedzie 425 tramwajów (więcej o 8 tramwajów), 20 pociągów SKM oraz 54 pociągi metra.

Warszawa. Zasady jazdy

W pojazdach komunikacji miejskiej może podróżować tyle osób, ile wynosi 30 proc. wszystkich miejsc – siedzących i stojących – w pojeździe. Połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Przy każdych drzwiach pojazdów WTP są informacje z podaną maksymalną liczbą osób, jaka może podróżować tym konkretnym pojazdem. Dla przykładu – do autobusu 18-metrowego (czyli przegubowego), w zależności od typu, może wsiąść 40 do 54 osób. Autobus 12 metrowy zabierze 21-35 osób; 9 metrowy – 16-17. Tramwaj starszego typu, w dwóch wagonach razem pomieści 60-70 osób; niskopodłogowy – ok. 60 osób. Pociągi metra, w zależności od typu, zabiorą 340-450 pasażerów. Różne typy pociągów używa także Szybka Kolej Miejska. Może do nich wsiąść od 210 do 292 osób.Na przystankach przy stacjach metra (m.in. Młociny, Wilanowska, Trocka, Dworzec Wileński, Księcia Janusza, Stadion Narodowy) będą pracowali także informatorzy, którzy będą udzielali informacji o kursowaniu autobusów i tramwajów, tak by pasażerowie, którzy przyjadą metrem lub do metra wiedzieli, ile mają czasu do kolejnych odjazdów i mogli zdecydować, do którego autobusu wsiąść, aby nie był przepełniony.