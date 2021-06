Warszawa. Od wtorku ponownie działa "Ochota na Kota". Pomogą pracownicy

Warszawa. Punkt działa od 2018 r.

W sierpniu 2018 roku, z inicjatywy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, we współpracy z dzielnicą Ochota m.st. Warszawy, powstało miejsce, którego celem jest opieka nad bezdomnymi kotami z zachowaniem najwyższych standardów. Przestrzeń została zaaranżowana we współpracy z behawiorystą tak, by zwierzęta mogły realizować swoje potrzeby gatunkowe.