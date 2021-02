Warszawa. "Oddajcie brakującą połowę historii miasta". Ulice dla zapomnianych kobiet

Warszawa. Ulice dla kobiet. One też tworzyły miasto i kraj. To wyparta historia

Jej twórcy zauważają, że wiele kobiet przełamywało postawione im przez ówczesne normy społeczne ograniczenia, walczyły o swoje prawa obywatelskie i polityczne i o zwykłe ludzkie prawo do edukacji i realizacji zawodowej, przez co przecierały szlaki dla innych kobiet i zmieniały bieg historii.

"Miasto, które nie upamiętnia tworzących je kobiet, to miasto, które zakłamuje swoją historię. Zaniechanie w tej dziedzinie, to powtarzanie trwającej od wieków praktyki wymazywania, niedostrzegania i umniejszania kobiecych zasług i dokonań. To nie tylko kwestia braku szacunku - to również sposób utrwalania i podtrzymywania w społeczeństwie seksistowskich uprzedzeń i stereotypów. Historii ważnych dla Polski kobiet nie da się poznać ze szkolnych podręczników i nie widać jej w nazewnictwie miejskim. Musimy to zmienić, jeśli chcemy, aby nasze społeczeństwo stało się naprawdę równościowe" - napisali aktywiści.