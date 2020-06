Warszawa. Odmrażanie gospodarki. Boston Port nie zatonie

Koronawirus. Kto nie ruszył do walki, może zatonąć

Pandemiczny sprawdzian to było wielkie wyzwanie dla gastronomicznej branży. Właściciele restauracji, jadłodajni, barów, którzy zbyt długo wahali się, co zrobić wobec zamrożenia, mogli przegapić moment, w którym trzeba było cały wysiłek włożyć w uruchomienie sprzedaży na wywóz.

Warszawa. Lokale-twierdze uratują oddani klienci

Koronawirus. Trzeba szukać nowych dróg

Pomysł na to, by rybny bar stał się w czasie pandemii nie tylko dostarczycielem swoich morskich i słodkowodnych przysmaków, ale także rybnym sklepem, w którym można zaopatrzyć się w produkty do przygotowania własnymi rękami, to koło ratunkowe dla Boston Portu. Być może z czasem wróci frekwencja sprzed zamrożenia, ludzie znów będą czekać na stolik, ale wielu doceni nową propozycję.