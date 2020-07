Warszawa. Odsłonięcie tablicy ku czci płk. Kazimierza Leskiego ps. Bradl

To właśnie on w mundurze niemieckiego generała wojsk inżynieryjnych, z dokumentami doskonale przygotowanymi przez Wydział Legalizacji Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej, z dobrą znajomością języka i idealnym wczuciem się w rolę, wielokrotnie jeździł przez Berlin, Hannover, Brukselę do Paryża.

Początkowo podróżował jako cywilny pracownik firmy pracującej na potrzeby Wehrmachtu, jednak wojenny uraz kręgosłupa dawał mu się mocno we znaki. Nie mógł długo stać, a miejsca siedzące zarezerwowane były głównie dla niemieckich oficerów. To skłoniło go do zmiany tożsamości. Następne podróże na Zachód odbywał już jako niemiecki generał "Julius von Hallmann", którego od 1943 zastąpił "gen. Karl Leopold Jansen".