Warszawa. Odsłonięto mural Krystyny Sienkiewicz na Bielanach

Jak przekazał dzielnicowy ratusz, "Krystyna Sienkiewicz, chociaż pokochała Bielany na zabój, to trafiła na nie z trywialnego powodu". Do 1985 roku mieszkała w Otwocku skąd codziennie dojeżdżała do Teatru Syrena w którym wtedy pracowała. Podjęła decyzję o przeprowadzce "aby nie marnować już więcej czasu na codzienne dojazdy". Wybrała Stare Bielany, gdzie kupiła domek przy ulicy Płatniczej 35. Bardzo przypominał jej mieszkanie nad Świdrem. Mieszkała w nim do śmierci.