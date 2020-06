Warszawa. Odsłonięto mural promujący bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Na pl. Zawiszy w Warszawie pojawił się wyjątkowy mural zaprojektowany przez dzieci z Nowej Sarzyny. To wynik konkursu plastycznego dla uczniów „Akcja Mural – odkryj w sobie muralowca”. Konkurs organizowany jest przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach Kampanii Kolejowe ABC. Mural z bohaterem kampanii, nosorożcem Rogatkiem, zachęca do bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych.

Zgłoszono 2 tys. prac plastycznych

„Akcja Mural” to jedno z działań organizowanych w ramach Kampanii Kolejowe ABC. W konkursie na projekt muralu wzięło udział ponad 19 tysięcy osób. Zgłoszono prawie 2 tysiące prac plastycznych. Laureatami zostali uczniowie klasy VI z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie. Na bazie zwycięskiego konceptu artyści muralowcy, Bartosz Podlewski i Lucy Fidos, przygotowali mural. Będzie eksponowany na pl. Zawiszy w Warszawie do końca 2020 roku.

– Urząd Transportu Kolejowego jest prekursorem łączenia nauki o bezpieczeństwie z rozwojem kreatywności dzieci i młodzieży. Jest to pierwsza tego typu akcja na skalę ogólnopolską. Wyjątkowość tego projektu polega na możliwości zaangażowania uczniów z całego kraju w tworzenie projektu muralu, co wiąże się z koniecznością zapoznania się przez nich z zasadami bezpieczeństwa na terenach kolejowych. To nauka przez zabawę, czyli najbardziej naturalna i skuteczna metoda nauki i rozwoju dziecka – oceniła psycholog dziecięcy dr Aleksandra Piotrowska.

Tragiczne statystyki

Od początku 2020 roku do końca maja doszło do 75 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. To o 15 mniej niż przed rokiem. Epidemia koronawirusa spowodowała, że w kwietniu i maju zmniejszyła się liczba kursujących pociągów. Mniejszy był także ruch na drogach. To spowodowało spadek liczby wypadków. W kwietniu było 5 groźnych zdarzeń na przejazdach, a w maju – 11. W 2019 r. było to odpowiednio 21 i 17. Mimo że odnotowano mniej wypadków, tegoroczne były tragiczniejsze w skutkach. W 2020 r. w wypadkach na przejazdach zginęły 24 osoby. To o 10 więcej niż przed rokiem. Ciężko rannych zostało 18 osób, czyli o 11 więcej niż w 2019 r.