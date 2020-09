Warszawa. Odsłonięto tablicę upamiętniającą Józefa Wittlina

Jak podkreśla stołeczny ratusz, miejsce umieszczenia i odsłonięcia tablicy nie jest przypadkowe. Uroczystość odbyła się przy ul. Dąbrowskiego 58 na warszawskim Mokotowie. To w tym budynku mieszkał artysta po przeprowadzce do stolicy. W Warszawie związał się ze środowiskiem Skamandrytów, do którego należeli m.in. Julian Tuwim czy Antoni Słomiński.