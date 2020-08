Warszawa. Ogłoszenie z przystanku. Poszukiwana "super Sylwia"

Na jednym z przystanków autobusowych w Warszawie pojawiło się ogłoszenie, obok którego nie sposób jest przejść obojętnie. Wszystko wskazuje na to, że miłość wisi w powietrzu. Jednak tym razem, szczęściu trzeba nieco pomóc. Czy może być coś lepszego niż wakacyjny romans zakończony happy endem? No właśnie!

O co właściwie chodzi? Otóż pewien mężczyzna poszukuje "super Sylwii", którą poznał w sobotę 8 sierpnia na imprezie na "Barce Wisława" przy Moście Świętokrzyskim. Jak wynika z ogłoszenia, nowo poznani znajomymi świetnie dogadywali się nie tylko w tańcu.

"Niestety rozładowany telefon i problem z kruchą pamięcią spowodował, że nie mam do Ciebie żadnego kontaktu" - napisał autor ogłoszenia. Jedyne, co wie o kobiecie, która zupełnie zawróciła mu w głowie to fakt, iż mieszka w okolicach Tarchomina. Nie bez przyczyny właśnie tam pozostawił swoją wiadomość.