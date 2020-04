Warszawa. Ogród botaniczny oblężony. Przyroda zachłannie pożądana

Takie placówki zostały dopuszczone dla gości od 19 kwietnia. Polska Akademia Nauk zdecydowała się wystartować 25 kwietnia. Adam Zagajewski, kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, słynie z tego, że potrafi zachęcić do odwiedzenia ogrodu każdego . Być może to jego barwne opowieści o urodzie kwitnących wiśni piłkowych sprawiły, że na ogrodowych alejkach stawiły się tłumy warszawiaków.

Koronawirus. Spacery zamaskowanych

Nie inaczej było w weekend we wszystkich warszawskich parkach i zieleńcach. Spacery to jest to, czego teraz potrzebujemy jak powietrza. Nadal nie można korzystać z siłowni, placów zabaw, z ostrożnością należy podchodzić do ławeczek. Lepiej na nich nie zasiadać, bo wirus nadal straszy.