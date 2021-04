To realizacja jednego z projektów budżetu obywatelskiego. "Doświadczenia w plenerze – ogródek doświadczalny" przy przedszkolu numer 160 i Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej, to pomysł Karoliny Wiśniewskiej, lokalnej działaczki społecznej.

"Złożyłam ten projekt z myślą o rozbudzaniu przez dzieci i młodzież ciekawości do świata nauki. Został on wybrany do realizacji głównie dzięki mieszkańcom osiedla Kawęczyn-Wygoda, zdobył aż 330 głosów. Ogródek jest ogólnodostępny i każdy może sprawdzić, jak funkcjonują zlokalizowane tam urządzenia. Budowa ogródka dydaktyczno-doświadczalnego umożliwia realizację różnych doświadczeń i obserwacji z zakresu fizyki, biologii, przyrody czy muzyki. Rośliny będą tu wykorzystywane w miarę możliwości podczas zajęć dzieci z przedszkola nr 160 oraz zespołu szkół nr 74" - tłumaczy autorka projektu.

Umożliwiają one przeprowadzanie różnych doświadczeń i obserwacji z zakresu fizyki, biologii, przyrody czy muzyki. Jest tu mini stacja meteorologiczna oraz urządzenia do prowadzenia samodzielnych doświadczeń. Użytkownicy mogą empirycznie poznać istotę siły odśrodkowej, grawitacji, dowiedzieć się, jak powstają fale dźwiękowe, na czym polegają prawa Newtona.

A wszystko to, jak założyła projektodawczyni, jest okazją do znakomitej zabawy. Podobne konstrukcje znakomicie zdają egzamin w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.

Warszawa. Ogródek naukowych fascynacji. Plenerowa lekcja na Rembertowie

Ale urządzenia do poznawania praw fizyki to nie wszystko, co można robić na tym maleńkim poligonie naukowym. Są tu również donice, w których rosną zioła i jadalne rośliny ozdobne, wraz z tabliczkami opisującymi gatunki i sposób pielęgnacji. To doskonała lekcja zdrowego życia i samowystarczalności. Z dobrodziejstwa roślin będą mogły skorzystać dzieciaki z przedszkola nr 160 oraz zespołu szkół nr 74 i mieszkańcy z osiedla Wygoda. Takie doświadczenia z naukowego ogrodu pozwolą dzieciom i młodzieży poznawać przyrodę i poszerzać swoją wiedzę o niej.