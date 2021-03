Warszawa. Ogrody zoologiczne w Polsce świętują. Mają wspólną misję

Warszawa. TyDzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów

Dzięki współpracy polskich ogrodów zoologicznych, jeden dzień przerodził się w tydzień obchodów, który w tym roku odbywa się od 8 do 14 marca pod hasłem „Są maluszki, jest nadzieja”. 13 polskich ogrodów zoologicznych informuje o tym, jaka jest ich nadrzędna rola i dlaczego nowonarodzone zwierzęta są nadzieją dla świata. Przychodzące na świat w ogrodach zoologicznych zwierzęta są nadzieją na ocalenie ginących gatunków i ich powrót do natury. Dlatego tak ważna jest profesjonalna hodowla i rozmnażanie zwierząt mieszkających w zoo.

Warszawa. Jak świętujemy?

Polskie ogrody zoologiczne przygotowały z okazji TygoDnia Misji wiele różnych atrakcji, które ze względu na pandemię będą się odbywały głównie online, ale nie tylko . W Warszawskim ZOO od 8 do 14 marca przewidziano aktywności internetowe: ciekawostki na temat zwierząt, zagadki i konkursy (do wygrania m.in. spacer z dyrektorem Andrzejem Kruszewiczem), a w ogrodzie - grę terenową. Z okazji tegorocznego Dnia Misji ZOO od 8 marca w Warszawie będzie można wyrobić sobie spersonalizowaną kartę miejską z warszawianką irbiską Laylą lub warszawiakiem o szwajcarskich korzeniach Arnolda, kanczyla jawajskiego, zwanego „myszojeleniem”.

Warszawa. Ambasadorzy tegorocznej edycji

Warszawa. Stołeczna ambasadorka

Irbisy śnieżne to piękne koty, ale – niestety - są gatunkiem narażonym na wyginięcie i znajdują się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Ogrody zoologiczne na całym świecie współpracują ze sobą i robią wszystko, by tak cenne gatunki jak ten mogły się rozmnażać. Z powodu skrytego trybu życia w trudno dostępnych obszarach bardzo trudno jest ustalić liczbę irbisów w stanie dzikim. Szacuje się, że w naturze pozostało jedynie ok. 3 000 osobników. Główne zagrożenia dla tych pięknych kotów to: pożary, wycinanie lasów, nielegalne polowania dla pozyskania futra oraz niszczenie ich naturalnego środowiska, m.in. przez wszechobecnych turystów.