Warszawa. Ogromne ilości ścieków wtłaczane są prosto do Wisły. Nowe informacje

Warszawa. Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka". Rano zbiera się sztab kryzysowy w Płocku. Zanieczyszczenia mają tam dotrzeć około południa. Główny Inspektor Sanitarny apeluje: "w Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie pij i nie używaj do mycia wody z rzeki".

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka" (East News)

- Mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, ale także z zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Do Wisły dostają się niebezpieczne bakterie. Należy także pilnować psów, by nie zbliżały się do wody - powiedział w czwartek rano Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz.

Dodał także, że nie ma bezpośredniego zagrożenia, gdy spożywamy wodę w kranów.

Ścieki mają dotrzeć około południa do Płocka. Rano zebrał się tam sztab kryzysowy. Prezydent Płocka zapewnia, że sytuacja jest monitorowana i badana jest woda, która wpływa do miasta. Zapewnił także, że Wodociągi Płockie są przygotowane do uzdatniania wody pobieranej z Wisły.

Na godzinę 9.30 jest przewidziana kolejna konferencja prasowa w sprawie awarii. Weźmie w niej udział także minister zdrowia. Przed południem konferencję może zorganizować też sanepid z Gdańska.

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka"

Każdej sekundy do Wisły trafia 3 tys. litrów ścieków z uszkodzonej instalacji warszawskiej oczyszczalni "Czajka”.

Inspekcja Ochrony Środowiska zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez MPWiK w Warszawie "w związku z ponad dobowym opóźnieniem poinformowania służb o wystąpieniu poważnej awarii i zagrożeniu zanieczyszczeniami komunalnymi z Warszawy" - poinformowała Agnieszka Borowska, rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jak tłumaczył prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski rurociąg przesyłowy w oczyszczalni "Czajka" zepsuł się we wtorek. Wówczas zadziałał zapasowy kolektor. Gdy zepsuł się drugi rurociąg, w środę rano doszło do zrzutu ścieków do Wisły. "Wtedy niezwłocznie powiadomiono służby i opinię publiczną" - napisał wieczorem Trzaskowski na Twitterze.

Paweł Ciećko - Główny Inpektor Ochrony Środowiska - powiedział w TVN24, że bardzo żałuje, że informacja o awarii dotarła do niego z tak dużym opóźnieniem. Gdyby dostał informacje wcześniej, można by wcześniej poinformować odpowiednie odpowiednie jednostki i ludzi, wędkarzy, uruchomić mechanizmy kontroli wody.

























Źródło: East News

