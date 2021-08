Warszawa. On gwiżdże, ona gdacze. Nowi mieszkańcy w zoo przyjechali z Ostrawy

Ptaki zamieszkały przy stawie, w bliskim sąsiedztwie pelikanów i pingwinów. Chyba im się spodobało. Bliskość wody to to, co lubią najbardziej, choć rzadko, jak twierdzą ornitolodzy, zdarza im się pływać. Niechętnie też latają - dopiero wtedy, gdy zmusi je do tego jakaś sytuacja, na przykład pozują się zagrożone i rzucą się do ucieczki. Nie będą więc czuły się w praskim ogrodzie zoologicznym pozbawione przestrzeni.