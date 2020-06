Warszawa. Opłaty za ogródki gastronomiczne będą niższe

Do tej pory do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło 36 wniosków, dotyczących obniżenia czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogowego pod obiekty związane z funkcją drogi i ok. 40 wniosków dotyczących handlu. ZDM szacuje, że przedsiębiorcy dzięki 75 proc. bonifikacie zaoszczędzą ok. 1,2 mln zł.