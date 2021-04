Warszawa. Osiem miesięcy od awarii "Czajki". Nadal nie są znane przyczyny

Słaby punkt w magnetycznej skorupie Ziemi. Wszystkiemu winna obca planeta

Warszawa. Nadal brak raportu

Planowo prace powinny zakończyć się w pierwszym półroczu tego roku. Jednak przypomnijmy, że kontrole, które są prowadzone, by wyjaśnić przyczyny awarii kolektorów, ciągną się przez wiele miesięcy. Najwyższa Izba Kontroli od półtora roku bada sprawę awarii systemu przesyłowego z 2019 roku. Jak się okazuje, w dalszym ciągu nie ma raportu.

Chodzi o głośną awarię, która miała miejsce w sierpniu 2019 roku. Doszło wówczas do uszkodzenia dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu Wisły oczyszczalni "Czajka". Nieczystości były zrzucane do rzeki. Premier Mateusz Morawiecki po awarii zadecydował, że zostanie zbudowany tymczasowy rurociąg.